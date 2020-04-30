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"Вся переделанная": Мамаева ошарашила народ внешним видом

Алана Мамаева. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
32-летняя Алана Мамаева выложила в "Инстаграм" снимок 15-летней давности. Поклонники обратили внимание, что жена футболиста очень изменилась.
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Пользователи Сети неоднократно замечали – Алана Мамаева сильно изменилась за последние несколько лет. Многие подозревают, что жена известного футболиста неоднократно ложилась под нож хирурга. Мамаева решила опубликовать снимок, который был сделан 15 лет назад. После этого у поклонников не осталось сомнений в том, что она делала пластические операции.

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Алана показала, как выглядела в 17 лет. На снимке молодая девушка сидит на красной машине. На ней кружевное белое платье и меховая накидка. На руках Мамаева держит йоркширского терьера. Из-за челки и кудрявых волос она выглядит еще более неузнаваемой.

Подписчики инстаграм-аккаунта остались под впечатлением после просмотра архивного снимка Аланы. Один из фолловеров решил спросить: "Зачем делали пластику, если все было нормально с внешностью?". Алана не оставила пользователя Сети без ответа. "Мне не нравился только нос! Я не могу сказать, что я вся переделанная!" – написала она. Алана уверяет, что делала лишь одну операцию – по изменению формы носа. Однако многие подозревают – знаменитость не обошлась одним хирургическим вмешательством.

Автор: 30 апреля 2020, 16:35

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