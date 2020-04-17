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Слепнущей звезде фильма "Бриллиантовая рука" поставили страшный диагноз

Серафима Холина. Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (1968)
Серафима Холина прославилась не только как артистка дубляжа. Именно ей принадлежит ставшая легендарной фраза из фильма "Бриллиантовая рука": "Легким движением руки брюки превращаются... Брюки превращаются… Превращаются брюки... в элегантные шорты".
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Мало кто помнит ведущую модного показа. Его звездой стал герой Андрея Миронова в стильном костюме, который с легкостью превращался в куртку и шорты. А вот ее фраза стала крылатой и долгие годы преследовала Серафиму Холину.

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Она была актрисой дубляжа. Ее голосом говорят многие звезды зарубежного кино. Например, Серафима Холина дублировала французскую артистку Софи Лорен.

О жизни Холиной мало что известно. Она была замужем за однокурсником, актером Олегом Голубицким, от которого родила дочь Людмилу. В 1995 году супруг Холиной умер, и тех пор о ней словно все забыли.

В интернете об актрисе совсем мало информации. Настоящим сюрпризом для репортеров стал тот факт, что Серафима Холина еще жива. 

Журналисты разыскали дочь 97-летней артистки. Людмила рассказала, как себя чувствует звезда фильма "Бриллиантовая рука". "Практически ничего не видит, да и с головой уже проблемы — страдает от болезни Альцгеймера", – озвучила она страшный диагноз в беседе с изданием StarHit.

Людмила отметила, что помощь в заботе о матери ей не требуется - справляется самостоятельно. Дочь не отходит от Холиной ни на шаг. Актриса почти не бывает на улице, а ее любимое занятие – просмотр новостей по телевизору.

Последнее интервью Серафима Холина дала семь лет назад, в 2013 году. Она встретила телевизионщиков дома, в кресле-качалке. "Я не ожидала, что человек в 90 лет живет совершенно нормальной жизнью. Почему-то мне казалось, что 90 лет – это где-то далеко, а оказалось – все рядом!" – философски заметила артистка.

Автор: 17 апреля 2020, 12:31

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