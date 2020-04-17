Слепнущей звезде фильма "Бриллиантовая рука" поставили страшный диагноз

Серафима Холина прославилась не только как артистка дубляжа. Именно ей принадлежит ставшая легендарной фраза из фильма "Бриллиантовая рука": "Легким движением руки брюки превращаются... Брюки превращаются… Превращаются брюки... в элегантные шорты".

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