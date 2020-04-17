Слепнущей звезде фильма "Бриллиантовая рука" поставили страшный диагноз

Мало кто помнит ведущую модного показа. Его звездой стал герой Андрея Миронова в стильном костюме, который с легкостью превращался в куртку и шорты. А вот ее фраза стала крылатой и долгие годы преследовала Серафиму Холину.
Она была актрисой дубляжа. Ее голосом говорят многие звезды зарубежного кино. Например, Серафима Холина дублировала французскую артистку Софи Лорен.
О жизни Холиной мало что известно. Она была замужем за однокурсником, актером Олегом Голубицким, от которого родила дочь Людмилу. В 1995 году супруг Холиной умер, и тех пор о ней словно все забыли.
В интернете об актрисе совсем мало информации. Настоящим сюрпризом для репортеров стал тот факт, что Серафима Холина еще жива.
Журналисты разыскали дочь 97-летней артистки. Людмила рассказала, как себя чувствует звезда фильма "Бриллиантовая рука". "Практически ничего не видит, да и с головой уже проблемы — страдает от болезни Альцгеймера", – озвучила она страшный диагноз в беседе с изданием StarHit.
Людмила отметила, что помощь в заботе о матери ей не требуется - справляется самостоятельно. Дочь не отходит от Холиной ни на шаг. Актриса почти не бывает на улице, а ее любимое занятие – просмотр новостей по телевизору.
Последнее интервью Серафима Холина дала семь лет назад, в 2013 году. Она встретила телевизионщиков дома, в кресле-качалке. "Я не ожидала, что человек в 90 лет живет совершенно нормальной жизнью. Почему-то мне казалось, что 90 лет – это где-то далеко, а оказалось – все рядом!" – философски заметила артистка.
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