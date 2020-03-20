Митя Фомин предложил девушкам свою сперму

Ради того, чтобы иметь наследников, Митя Фомин готов предоставить свой генетический материал.
Певец уверен, что одинокие люди в современном мире – это уже не приговор, а тенденция. Обзавестись семьей многие не могут по самым разным причинам. Митя Фомин планирует прибегнуть к современным технологиям, передает Starhit.ru.
Артист считает, что в России много женщин, которые реализовали себя в работе, но еще не создали семью. Вопрос только в хорошем биоматериале, которым Митя Фомин намерен поделиться.
Певец заявил, что у него отличное здоровье и прекрасная наследственность. Поэтому он готов сдать свою сперму. При этом у артиста есть принципиальное условие: его будущего малыша Митя Фомин видит с женщиной, которая готова к детям и ничего кроме ребенка от исполнителя не хочет.
В свою очередь Митя Фомин готов поддерживать с семьей теплые отношения и участвовать в воспитании наследника. Примечательно, что ранее артист заявлял, что собирался взять ребенка из детского дома.
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