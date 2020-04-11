Николаев показал зажигающих Пугачеву и Вайкуле во время карантина (видео)

В личном микроблоге композитор Игорь Николаев опубликовал ролик, снятый во время светского мероприятия. На видеозаписи Алла Пугачева и Лайма Вайкуле, сидя за столом, исполняют песню "Листья желтые".
В подписи Игорь Николаев уточнил, что видео было сделано еще до начала карантина. "Сменим больничную тему на яркие эпизоды докарантинной жизни! Страшно захотелось позитива", – поделился с подписчиками артист.
Поклонники пришли в восторг от ролика. Они признались, что тоже устали от карантина, и с нетерпением ждут, когда ситуация с коронавирусом закончится.
"Спасибо за хорошее настроение!", "Как приятно видеть яркие, счастливые лица", "Почаще выставляйте такие видео", – поделились мыслями пользователи.
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