Известная актриса призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации

Американская актриса Аулия Кравалхо, озвучившая главную героиню в мультфильме "Моана", призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. В ролике, опубликованном в соцсетях, девушка рассказала, что испытывает влечение к мужчинам и женщинам.
Напомним, премьера анимационной ленты "Моана" состоялась в ноябре 2016 года. В создании мультфильма также приняли участие Дуэйн Джонсон, Алан Тьюдик и Николь Шерзингер.
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