Битва за наследство: родственники известного художника готовы на убийство ради выгоды

В студию "Пусть говорят" пришли родные художника Олега Коровина. Каждый из них хочет с выгодой для себя распоряжаться имуществом известного живописца.



Олег Коровин прославился иллюстрациями к сказкам Павла Бажова и юбилейному изданию Пушкинской "Полтавы". Мужчина создал множество картин и иллюстраций, увековечив свое имя – работы автора находятся в музеях мира. Однако после смерти именитого художника разгорелась битва за наследство. Родной внук и тезка Олег Коровин утверждает, что его пасынок требует, чтобы мужчина с женой Ириной Гаркушей и ребенком покинул дом, некогда принадлежащий деду. Тарас Гаврилов утверждает, что на такое поведение его толкает отношение названных родственников, захвативших территорию жилища с намерением превратить его в музей художника. Что примечательно, дом по закону принадлежал его матери, которая в свое время перевезла в него уже больного живописца.



Ирина Гаркуша в студии "Пусть говорят" уверила, что пасынок ее мужа неоднократно угрожал ее жизни и здоровью, пытаясь проникнуть в свой бывший дом. В качестве доказательств женщина предоставила видеозапись, на которой отчетливо слышна ругань и крики. Оказывается, она неоднократно вызывала полицию, чтобы выпроводить незваного гостя. Однако ни зал, ни Дмитрий Борисов не поверили в искренность Гаркуши.

Тарас Гаврилов в эфире программы заявил, что его не пускают в дом, где он прописан, не разрешают зайти на территорию усадебки его друзьям и жене, а также меняют замки в дверях его законного жилища. Как выяснилось, после смерти первой жены Олег Коровин пришел к пасынку и заявил, что по закону ему принадлежит три четверти имущества, а сыну почившей супруги – оставшаяся часть. Мужчина попросил отписать ему долю с уговором, мол, после смерти все достанется тебе по завещанию. Однако правду выяснить сложно, ведь оказалось, что пасынок поднимал руку на Олега Коровина – травмы зафиксированы медиками.

"Он назвал меня ублюдок", – оправдывается Тарас Гаврилов, уверяя, что родственник сам упал и ударился лицом.

Правда, после изменил показания, признавшись, что "дал головой разок". В процессе разборок выяснилось, что внук именитого художника неоднократно предлагал пасынку обмен участка, ведь Олег Коровин надеется все же сделать в этом помещении музей его великого деда. Но есть нюанс. Дом 35 квадратных метров хотят отдать за несколько соток земли, которую оценивают в 10 миллионов рублей. Естественно, такой вариант Тараса Гаврилова не устраивает. Тогда Ирина Гаркуша предложила отдать мужчине свою элитную квартиру и участок в 6 соток, а тот откажется от наследства Олега Коровина. Однако Гаврилов хочет только дом, в котором вырос. Война не окончится, битва за наследство продолжится, возможно, теперь более опасная.