Кумир девочек-подростков высказался о романе с известной певицей

Роман между певицей Адель и британским музыкантом Гарри Стайлсом оказался выдумкой. "Между нами ничего нет", – заявил артист.
Один из главных кумиров девочек-подростков признался, что ему трудно завести нормальные отношения из-за занятости. Стайлс добавил, что двум исполнителям даже появиться вместе проблематично – сразу возникают слухи. Телеканал "360" напоминает, что Адель и Гарри попали в объектив папарацци, отдыхая на острове Ангилья в Карибском море.
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