Экс-супруга рыжего из "Иванушек" похвасталась шикарным подарком от нового мужа (видео)

Шикарным презентом бывшая жена солиста "Иванушек" Андрея Григорьева-Апполонова похвасталась в "Инстаграм". Подарок он украсил бантом в тон, передает Пятый канал.
В кадре Мария Зубкова стоит с мужем и букетом цветов на фоне автомобиля. В подписи к фото она поблагодарила супруга за такой щедрый презент и отметила, что он каждый день делает ее счастливой. Люблю тебя, моя жизнь!" — написала Мария Зубкова. Фолловеры от души порадовались за экс-супругу Андрея Григорьева-Апполонова.
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