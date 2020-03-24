"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане

Даже на снимках в документах исполнительница запечатлена в аксессуаре. Поэтому для всех стало шоком появление певицы без них.
Накануне артистка опубликовала фото в своем инстаграм-аккаунте. В кадре она запечатлена с красной помадой на губах, распущенными волосами и массивным украшением на лбу. Это первый подобный кадр Дианы за всю историю – ведь на нем она позирует без очков.
Исполнительница пояснила, что эта съемка – дело рук известного грузинского фотографа. После этого она поинтересовалась у фолловеров, нравится ли им.
Многие стали осыпать певицу комплиментами. Кто-то даже назвал ее Шамаханской царицей, настолько роскошным был образ Дианы, сообщает "Комсомольская правда".
Но нашлись и те, кто в очередной раз накинулся на нее с критикой. Ни для кого не секрет, что далеко не все верят, что звезда действительно слепа. Некоторые считают это всего лишь пиаром. Эти люди никогда не упускают возможности высказать свои сомнения. Этот случай не стал исключением.
"Уже доказано, что слепота – это ее имидж! Она зрячая", – написал пользователь Сети.
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