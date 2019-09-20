"Скромна до безобразия": квартиру Гурцкая разобрали по кирпичику

Большинство гостей колонки заслуженно попадают под разбор, но сегодня сделаем исключение, и разберем, с первого взгляда, совершенно обычную квартиру российской певицы грузинского происхождения Дианы Гурцкая.



Диана живет в 130-метровых апартаментах в Академическом районе столицы, стоимостью в 45 миллионов рублей, которые по своему стилю и обстановке больше напоминают рублевские особняки образца 1995 года, когда у людей появились деньги, но материалы, декор и дизайнеров еще не завезли, поэтому лепили из чего могли, главное создать впечатление, что у владельца есть деньги. Камин из мрамора, стеклянные витражи, филенчатая мебель из массива, латунные античные люстры, кожаные диваны, единый текстиль на всех поверхностях. Если вкратце, то именно этим шорт-листом руководствовались тогдашние заказчики.

Гостеприимная Гурцкая встречает в своей светло-бежевой кухне с добротным филенчатым гарнитуром из натурального дерева. Индукционный домашний очаг венчает купольная вытяжка. Рядом с рабочей поверхностью разместился большой круглый обеденный стол, опять-таки из натурального дерева в компании с резными деревянными стульями.

Главным героем кухни, несомненно, является огромный витраж в янтарных цветах. Несмотря на всю кажущуюся скромность обстановки и простоту оформления, можно отметить, что хозяйка привыкла себя окружать дорогими и добротными предметами интерьера. Резное дерево и свинцовый витраж могут застать даже правнуки Гурцкой в хорошем состоянии.

Огромная портальная дверь ведет в гостиную, которая также оклеена бежевыми неприметными обоями. Сама гостиная скромна до безобразия: мраморный портал электрического камина, инкрустированное несколькими породами дерева лаковое трюмо для телевизора, полукруглый кожаный диван палевого цвета. Совершенно незатейливая обстановка для обычной квартиры.

Главной загадкой убранства этой комнаты служат художественый триптих странной формы над диваном. По внешнему виду это вполне может быть окаменелые слэбы стволов деревьев, возрастом около 100 миллионов лет. Обычно подобные материалы используются в ювелирных украшениях, но если хочется использовать полудрагоценные окаменелости у себя в гостиной и ты можешь себе это позволить, то почему бы и нет?

Последней посещенной комнатой станет спальня сына Гурцкой. Помещение полностью выполнено в зеленых тонах: зеленоватые обои в крапинку, зеленовато-белая мебель, изумрудный текстиль на окнах, кровати и подушках. Если вы ищете пособие, как привить вашему ребенку ненависть к какому-либо цвету, эта детская отличный пример.

Несмотря на устаревший вид квартиры Дианы Гурцкой, она по-грузински уютная и опрятная. Отметим, что хозяйка из всех сил поддерживает теплую атмосферу радушия и гостеприимства в своем скромном жилище. Остается надеяться, что мелкие недочеты певица исправит в своем недавно приобретенном элитном жилище в Хамовниках, и мы посетим потрясающий образчик новой современной и стильной квартиры.

