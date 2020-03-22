"Новый взгляд": Диана Гурцкая сняла темные очки (ФОТО)

Если набрать в поисковой строке "Диана Гурцкая", следом система предложит ввести "без очков". Пожалуй, это главное, что хотят многие узнать об известной певице. В Сети не так много снимков, где можно увидеть глаза Дианы.
Новый кадр, для которого певица решилась снять привычный аксессуар, произвел большое впечатление на поклонников. Фотографией поделился брат артистки Роберт Гурцкая в своем инстаграм-аккаунте. Мужчина рассказал, что автором снимка выступил некий фотограф из Тбилиси. Диана предстала в красивом образе царицы, как позже отметили подписчики. Ее глаза частично прикрыло украшение в восточном стиле.
"Новый взгляд, необычно и красиво! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", " милая Диана", " Очень красиво! Диана красавица! Стильное фото", "Шамаханская царица", "Невероятно красиво, хрупко!", " Диана похудела, то ли ракурс такой – не узнала, как будто овла лица другой", – написали фолловеры.
Напомним, однажды Диана уже показывала себя в непривычном образе. Певица снимала очки для съемок клипа на свою песню "Тебя теряю". Видео набрало свыше 700 тысяч просмотров.
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