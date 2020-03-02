У молодой мачехи Дарьи Мороз умер ребенок

Актриса Виктория Исакова стала очередным звездным гостем передачи Ирины Шихман "А поговорить?". Популярная артистка впервые рассказала о личной трагедии.

О своей личной жизни актриса Виктория Исакова, супруга режиссера Юрия Мороз, предпочитает не распространяться. Возможно поэтому в Сети то и дело муссируются самые разные слухи об этой паре. Например, несколько лет назад стали поговаривать, будто Виктория родила мужу ребенка. Осенью 2018 года Исакова подтвердила эту новость.

Тогда в одном из интервью популярная актриса внезапно разоткровенничалась: "Я, как мама маленькой дочери, часто думаю, как нужно воспитывать ребенка, какие ролевые модели мы ей демонстрируем. Стараюсь ответственно относиться к тому, что все закладывается с детства". Однако конкретизировать, как зовут наследницу, сколько ей лет, артистка не стала.

Лишь сейчас Виктория Исакова призналась, что до появления этого ребенка у нее был другой. Дочка появилась на свет еще в 2003 году, однако скончалась в возрасте трех месяцев. Несмотря на то, что прошло уже 17 лет, боль от пережитого горя не оставляет ее. Как высказалась в одном эссе Виктория Исакова, ее всегда будет преследовать запах смерти.

Актриса не стала вдаваться в подробности, но объяснила, что они с мужем столкнулись с чисто медицинской проблемой. Она уточнила, что речь идет о некоей генетической несовместимости. Однако им с мужем удалось решить эту проблему за границей.

Виктория Исакова рассказала, как ей удалось хоть немного отвлечься от трагедии. "Ты должен быть очень сильно занят во всех областях своей жизни. Ты говоришь всем: "Займите меня максимально, чтобы я не могла продохнуть", – сообщила популярная актриса.

Напомним, Юрий Мороз и Виктория Исакова поженились в 2003 году. Детей у пары долгое время не было. Кроме того, возникли проблемы в отношениях Исаковой с дочерью супруга от первого брака, актрисой Дарьей Мороз. В конце концов Дарья все же приняла новую избранницу режиссера.