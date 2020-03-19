"Куча дебилов": Топалов заявил о готовности убивать

Накануне музыкант ошарашил россиян громким заявлением. По словам Топалова, за жену и наследника он готов убить – легко, не задумываясь, без малейшего зазрения совести.
Исполнитель опубликовал архивный снимок со своими близкими в инстаграм-аккаунте. На фото Влад держит на руках маленького Марка, а стоящая рядом в белом платье Регина протягивает руки к сыну.
"Когда их обижают, или они расстроены чем-то или кем-то, а именно кучей дебилов, которые нас окружают, я превращаюсь в Халка", – признался Топалов. Поклонники отнеслись положительно к такому заявлению. Правда, чем оно вызвано, никто понять не смог.
"Это хорошая и правильная реакция любящего мужа и папы", – отметила фанатка.
Напомним, что Регина и Влад стали родителями чуть больше года назад. Для обоих малыш стал первенцем. Они не скрывают, что души не чают в маленьком наследнике. Все свободное время любящие мама и папа посвящают Марку, стараясь по максимуму окружить кроху лаской и теплом.
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