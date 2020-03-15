130 килограммов: звезда Comedy Woman взвыла из-за хамских нападок

Знаменитость в своем инстаграм-аккаунте посвятила пост людям, критикующим ее увлечение диетами и тренировками. Она напомнила, что в свое время даже отдавала последние деньги на спортзал, чтобы избавиться от лишнего веса.
Надежда Ангарская буквально взвыла от несправедливости. Она отметила, что очень тяжело жить в теле весом 130 килограммов. По ее словам, невозможно быть здоровым человеком с такими цифрами на весах. При этом она опубликовала фото до и после похудения.
Юмориска констатировала, что на ее открытость и доброжелательность люди часто отвечают хамскими и оскорбительными высказываниями. Хейтеров она назвала диванными критиками.
Надежда Ангарская призналась, что особенно плохо ей было после родов. Но потом артистка взяла себя в руки и избавилась от 33 лишних килограммов. Звезда Comedy Woman призвала поклонников разумно подходить к своему питанию.
По словам юмористки, она следит за питанием и посещает тренажерный зал исключительно для того, чтобы быть здоровой. К слову, в шоу "Последний герой" на ТНТ, участницей которого стала Надежда Ангарская, ей удалось сбросить всего около двух килограммов.
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