Звезда Comedy Woman сбросила 30 кг из-за внуков

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская сбросила 30 лишних килограммов и собирается худеть дальше. 34-летняя актриса разоблачила толстушек, утверждающих, что они довольны своим весом.

Ангарская является одним из самых ярких борцов с лишними килограммами в отечественном шоу-бизнесе. Возможно, ее успехи не такие заметные, как у звезды КВН Ольги Картунковой или лидера группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова, но она определенно делает большие успехи.

Пока знаменитости потеют в спортзалах и изнуряют себя диетами ради идеальной фигуры, в мире набирает обороты феминистское движение "Бодипозитив" (Body Positive), целью которого является побудить людей принимать тело других таким, какое оно есть.

Однако Надежда дала понять, что заплывать жиром и считать это нормой неправильно. "Все толстушки говорят, что прекрасно себя чувствуют, когда весят 180 килограммов, – это неправда! Это и сахарный диабет, и давление, и все в кучу! А нам еще внуков надо воспитывать", – со знанием дела отметила актриса, сбросившая 30 килограммов.

Заметно постройневшая юмористка призналась ведущим шоу "Утро Пятницы", что не желает прекращать борьбу с лишним весом. В разговоре с Надеждой ведущие программы Мария Ивакова и Валерия Дергилева отметили прекрасный внешний вид Ангарской. Однако в ответ на комплименты Надежда поделилась с девушками еще более грандиозными планами на будущее, сообщив, что пока не планирует останавливаться на достигнутом.

"Я не спорю, что выгляжу неплохо. Но я бы могла выглядеть еще лучше и свободнее себя чувствовать, если бы у меня был 48 размер одежды", – резонно заметила звезда Comedy Woman, добавив, что она все же делает акцент на здоровье, а не на заветные цифрах на весах.