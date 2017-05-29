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Звезда Comedy Woman сбросила 30 кг из-за внуков

Надежда Ангарская. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская сбросила 30 лишних килограммов и собирается худеть дальше. 34-летняя актриса разоблачила толстушек, утверждающих, что они довольны своим весом.
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Ангарская является одним из самых ярких борцов с лишними килограммами в отечественном шоу-бизнесе. Возможно, ее успехи не такие заметные, как у звезды КВН Ольги Картунковой или лидера группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова, но она определенно делает большие успехи.

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Пока знаменитости потеют в спортзалах и изнуряют себя диетами ради идеальной фигуры, в мире набирает обороты феминистское движение "Бодипозитив" (Body Positive), целью которого является побудить людей принимать тело других таким, какое оно есть. 

Однако Надежда дала понять, что заплывать жиром и считать это нормой неправильно. "Все толстушки говорят, что прекрасно себя чувствуют, когда весят 180 килограммов, – это неправда! Это и сахарный диабет, и давление, и все в кучу! А нам еще внуков надо воспитывать", – со знанием дела отметила актриса, сбросившая 30 килограммов.

Надежда Ангарская с ведущими шоу. Фото: пресс-служба телеканала

Заметно постройневшая юмористка призналась ведущим шоу "Утро Пятницы", что не желает прекращать борьбу с лишним весом. В разговоре с Надеждой ведущие программы Мария Ивакова и Валерия Дергилева отметили прекрасный внешний вид Ангарской. Однако в ответ на комплименты Надежда поделилась с девушками еще более грандиозными планами на будущее, сообщив, что пока не планирует останавливаться на достигнутом.

"Я не спорю, что выгляжу неплохо. Но я бы могла выглядеть еще лучше и свободнее себя чувствовать, если бы у меня был 48 размер одежды", – резонно заметила звезда Comedy Woman, добавив, что она все же делает акцент на здоровье, а не на заветные цифрах на весах.

Автор: Иннокентий Звездинский29 мая 2017, 20:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Заметно похудевшие звезды

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