Пышка сбросила 50 килограммов и выиграла конкурс красоты

В феврале молодая британка Джен Аткин стала первой красавицей страны. Как рассказала девушка, победа ей досталась особенно тяжело. Чтобы достичь желаемого результата, Джен два года занималась спортом и сбросила 51 килограмм.
Три года назад Аткин работала администратором в аэропорту, ее вес составлял 108 килограммов. Расставшись с возлюбленным, девушка впала в отчаяние. Она стала думать, что никогда не встретит человека, который полюбит ее.
Но позже Джен решила не зацикливаться на поиске второй половинки и кардинально изменить свою жизнь. Девушка стала ездить на работу на велосипеде, а по вечерам – пропадать в тренажерном зале. Комплекс занятий она составляла благодаря урокам на "Ютуб". Также Аткин стала питаться здоровой едой.
Спустя несколько лет девушка похудела до 57 килограммов. Деталями своего преображения Джен делилась в социальных сетях.
"Упорная работа и правда приносит свои плоды", – отмечала Аткин.
Почувствовав уверенность в себе, в 2018 году она приняла сразу два серьезных решения – выпустить песню в стиле кантри, а также стать участницей конкурса красоты. В итоге Джен ждал успех во всем. Сингл попал на второе место в национальных чартах, а на состязании Аткин получила титул королевы красоты линкольнширского города Сканторп.
В этом году она решила вернуться на конкурс и не прогадала. "Мисс Великобритания – 2020" сегодня по-настоящему счастлива. Джен встречается с молодым человеком, пять дней в неделю поддерживает физическую форму в тренажерном зале, а также планирует выпустить второй сингл.
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