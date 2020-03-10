Медики предостерегли звезд шоу-бизнеса от страшных последствий обычной простуды

Отоларинголог, сурдолог, лор-врач Григорий Кычков в беседе с "Дни.ру" отметил, что обычная простуда может затронуть различные отделы дыхательных путей. А это в разной степени влияет на нарушения голосовой функции.
"Самая важная часть – это гортань, где происходит фонация, а это начало голосообразования. В гортани расположены голосовые складки, которые при воздушной атаке из трахеи колеблются как струны, и возникает звук", – пояснил медик. Затем звук окрашивается верхними и нижними резонаторами и человек воспринимает это как голос, а при артикуляции как речь.
По словам эксперта, при воспалении гортани и голосовых складок могут быть значительные нарушения вплоть до афонии. При поражении верхних резонаторов (глотка, полость рта, носа, придаточные пазухи) меняется обычно лишь окраска, так называемые обертоны. "Патологические процессы в нижних резонаторах (трахея, бронхи) может значительно ослабить силу голоса", – предостерег Григорий Кычков артистов.
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