Будет сын: объявлено о пополнении в семье Бородиной

Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров являются одной из самых ярких пар шоу-бизнеса. Недавно стало известно, что супруги планируют завести еще одного ребенка.

"Курбану Омарову крупно повезло в жизни. Ксения делает все, чтобы ему было комфортно, каждый шаг продумывает до мелочей. Все, что она говорит мужу, либо кому-то в его присутствии, она также взвешивает. Учитывая ментальные особенности, она действует правильно. Домашний очаг полностью держится на ней, и лучше жены Курбану не найти", – уверена потомственная ведунья Саона.

По словам гадалки, эта пара очень крепкая. "Бородина неглупая женщина, правильно мыслит и поступает. У Омарова характер намного сложнее, но он тоже старается, работает над отношениями. Он иногда может закатить какие-то разборки, но в последнее время старается внимательно относиться к тому, что говорит и делает, – рассказала она "Дни.ру". – Бородина, как говорится, "шея" семьи. Она направляет, а мужчина творит. Оба уже имели семьи и обжигались, и для них сейчас самое главное – это их внутренний мир и отношения. Ксения и Курбан планируют еще одного ребенка. Скорее всего, у них будет сын, наследник".

Нынешний год для Ксении и Курбана обещает быть ярким и интересным. Но пару ждет и неприятный сюрприз. Им нужно быть внимательными при заключении договора на рекламу. Если они неправильно составят контракт или не до конца ознакомятся с договором, могут лишиться большой суммы денег, и получится, что выполнят работу бесплатно.

