Совсем молодой: скоропостижно скончался Овик Григорян

Юморист скончался в минувшую субботу, первого февраля. "Не стало Овика Григоряна. Международный союз КВН выражает искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении Клуба в официальной группе в "Вконтакте".
Коллеги парня скорбят из-за страшной утраты. Многие до сих по не могут поверить, что это случилось на самом деле. "Овика не стало. Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже", – написано в инстаграм-аккаунте команды "Армянская сборная".
Все началось с того, что восьмого января Овика доставили в больницу. Тогда у 25-летнего юмориста диагностировали инсульт. Спустя пару дней его самочувствие улучшилось. А уже 21-го января Григоряна выписали из клиники.
Родственники и друзья комика были уверены, что на этом беды прекратятся. Но через два дня у молодого человека начались адские головные боли, после чего он потерял сознание. Друзья Овика вызвали ему скорую, и юмориста моментально доставили в реанимацию.
Доктора диагностировали у него аневризму -выпячивание стенки артерии вследствие ее истончения или растяжения - и ввели в кому. Судя по всему, это и послужило причиной смерти Григоряна.
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