На участницу "Дома-2" обрушилась беда

Звезда телепроекта призналась, что до последнего пыталась скрыть информацию о своем самочувствии, однако репортерам удалось узнать, что она попала в больницу. Чтобы избежать распространения ложных слухов от недоброжелателей, Донцова решила раскрыть правду о своем состоянии.
По словам участницы шоу "Дом-2", в ходе плановой МРТ врачи обнаружили у нее под ребром новообразование и решили его срочно удалить. "После операции восстанавливаюсь хорошо, через три часа после наркоза и операции уже бегала по коридору в поисках еды", – поделилась Донцова.
Пока одни пользователи поддержали девушку и пожелали ей выздоровления, другие не поверили ее словам. "Здесь что-то другое. Как так, девчонка молодая, ничего не болит и идет делать плановую МРТ, не бывает такого, что-то недоговаривает явно", "Не бывает плановой МРТ", – поделились мыслями комментаторы.
Ранее "Дни.ру" написали о том, что Майя Донцова серьезно заболела. У звезды шоу "Дом-2" подскочила температура до 40 градусов. Прибывшие медики осмотрели девушку и сделали ей укол, однако от препарата она почувствовала себя только хуже. К счастью, рядом с ней был ее избранник Алексей Купин. Он ухаживал за своей возлюбленной и приносил ей йогурты.
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