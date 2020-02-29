На участницу "Дома-2" обрушилась беда

С участницей скандального реалити-шоу "Дом-2" случилось несчастье. Майя Донцова перенесла серьезную операцию.

Звезда телепроекта призналась, что до последнего пыталась скрыть информацию о своем самочувствии, однако репортерам удалось узнать, что она попала в больницу. Чтобы избежать распространения ложных слухов от недоброжелателей, Донцова решила раскрыть правду о своем состоянии.

По словам участницы шоу "Дом-2", в ходе плановой МРТ врачи обнаружили у нее под ребром новообразование и решили его срочно удалить. "После операции восстанавливаюсь хорошо, через три часа после наркоза и операции уже бегала по коридору в поисках еды", – поделилась Донцова.

Пока одни пользователи поддержали девушку и пожелали ей выздоровления, другие не поверили ее словам. "Здесь что-то другое. Как так, девчонка молодая, ничего не болит и идет делать плановую МРТ, не бывает такого, что-то недоговаривает явно", "Не бывает плановой МРТ", – поделились мыслями комментаторы.

Ранее "Дни.ру" написали о том, что Майя Донцова серьезно заболела. У звезды шоу "Дом-2" подскочила температура до 40 градусов. Прибывшие медики осмотрели девушку и сделали ей укол, однако от препарата она почувствовала себя только хуже. К счастью, рядом с ней был ее избранник Алексей Купин. Он ухаживал за своей возлюбленной и приносил ей йогурты.