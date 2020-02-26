Выпавшая из окна любовница внука Михалкова показала сломанные ребра

Ксения Пунтус в начале года выпала из окна квартиры, которая принадлежит внуку Никиты Михалкова. Девушка проходила длительную реабилитацию и, наконец, поделилась успехами.

В своем инстаграм-аккаунте модель выложила несколько кадров, на которых показала рентгеновские снимки ребер и ноги, которые она сломала при падении. Также она написала длинный пост, в котором рассказала про период восстановления. "Эти 1,5 месяца прошли незаметно ( ладно, не совсем незаметно ) но все трудности позади (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила радостную новость Ксения Пунтус.

Девушка поделилась, что не могла встать после операции, одно теперь она снова может ходить. Модель сообщила, что у нее большие планы на будущее, а также за время, проведенное в больнице, девушка многое переосмыслила. "Забавно, как сильно все видно на контрасте. Эти вечные "не могу" , "не сегодня" , "возьмусь за дела потом", – отметила она.

Также в своем обращении к подписчикам Ксения поблагодарила родных и друзей за поддержку. Именно благодаря близким, уверяет модель, восстановление прошло так быстро. "Мое выздоровление, помимо неоценимой заслуги всех причастных врачей, произошло благодаря друзьям и родным. Их поддержке и заботе, веры в то, что я со всем справлюсь и искренней радости за малейшие прогрессы в реабилитации", – откровенничает Пунтус.

Забавно, что имени своего возлюбленного – Андрея Бакова – она в посте не упомянула. Последний раз девушка выкладывала фотографию с внуком Никиты Михалкова около месяца назад. Также в обращении Ксения попросила закрыть тему несчастного случая, так как все кончилось удачно.