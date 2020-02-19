Народ не заметил нижнего белья на новом фото звезды Playboy

Звезда Playboy Мария Лиман выложила в своем инстаграм-аккаунте новое фото. Подписчики не увидели на девушке трусов.

"Инстаграм" модели журнала Playboy Марии Лиман, как и положено, заполонен откровенными снимками. На каждой фотографии девушка показывает ту или иную часть тела оголенной. До недавнего времени подписчики Лиман видели лишь эротику. Но как только модель опубликовала новый снимок, поклонники подумали, что Мария начала размещать контент для взрослых.

На снимке, который также обсуждает Пятый канал, видно, как девушка коленями встала на скамью, облокотилась на оконную раму, выгнув пятую точку. Перед подписчиками предстала весьма сексуальная картина. Вот только нижнее белье на Лиман было заметно не сразу. Оказалось, что на ней белье телесного цвета.

Мимо такой смелой фотографии поклонники не смогли пройти и завалили звезду Playboy восторженными комментариями.

"Хорошо стоишь, далеко глядишь. Зиму провожаешь?", "Удивлен, что от такой жаркой девушки снег до сих пор не растаял", "Прекрасная поза", "Фигурка – совершенство", – написали подписчики под публикацией.