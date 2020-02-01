Всплыли грязные подробности личной жизни умершего сына Раисы Рязановой

После кончины сына Рязановой начали всплывать грязные подробности о его личной жизни. Оказалось, что у женатого Перова была любовница. Ей стала начинающая актриса Екатерина Африкантова.
"Они очень любили друг друга, но у него семья и сын, которые всегда стояли на первом месте. Да и мама Раиса Ивановна никогда бы не позволила Дане развестись. Талантливейший и добрейший человек, он скоропостижно умер дома после спектакля – оторвался тромб. Скончался в том же возрасте, что и его отец, – в 51 год. Возможно, даже не понял, что ушел на небо. Ужас! Он был очень хорошим сыном и отцом", – поведала в беседе с "Экспресс газетой" коллега актера Ирина Померанцева.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 января. Причиной смерти Перова стал оторвавшийся тромб. На церемонии прощания его звездная мать едва могла стоять на ногах. Безутешная Раиса Ивановна буквально задыхалась от рыданий и горстями пила успокоительное, в то время как ее внук и невестка обмахивали артистку веером. К слову, похоронили сына Рязановой на Троекуровском кладбище.
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