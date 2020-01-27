Всплыли данные о мистической смерти сына Раисы Рязановой

51-летний актер театра "Содружество актеров Таганки" Данила Перов был единственным сыном народной актрисы Раисы Рязановой. Артист умер 22 января из-за оторвавшегося тромба. Обсудить печальное событие отечественные знаменитости собрались в студии шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись".
Среди гостей оказалась актриса Марина Куделинская. Она рассказала о том, что происходило в жизни Данилы Перова незадолго до смерти. Для начала в программе показали архивные кадры, на которых Раиса Рязанова рассказывает, насколько у нее заботливый и внимательный сын, что помогает ей в огороде, что нежно поздравил с круглой датой.
Очевидно, что смерть единственного наследника стала для артистки страшным ударом. Марина Куделинская сообщила, что Даниле Перову стало плохо глубокой ночью. "В три часа ночи почувствовал себя плохо, его стало знобить. Он выпил чай с лимоном..." – рассказала актриса. Он позвонил в скорую помощь. "И пока ехала скорая, скорая ехала десять минут, а он умер за семь", – печально констатировала Куделинская.
Она отметила мистическое совпадение – оказывается, в 51 год умер и отец Данилы Перова актер Юрий Перов. По словам Марины Куделинской, его сразил сердечный приступ. "В последние его дни они репетировали спектакль. Он уже на выпуске. Душно, нервы, не знаю, текст... Можно как угодно про это говорить, но тромб это же такая непредсказуемая вещь", – высказалась актриса.
Марина Куделинская отметила, что сын Раисы Рязановой никогда не жаловался на здоровье, но много курил.
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