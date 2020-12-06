"Его убил товарищ": Скончался известный российский режиссер

Известный режиссер из Санкт-Петербурга Антон Милочкин был найден мертвым 6 декабря. Следствие выясняет обстоятельства смерти мужчины, который поставил ряд прекрасных спектаклей для театров России.

Кончина Антона Милочкина стала шоком не только для поклонников театра, но и для всех неравнодушных россиян. Тело усопшего было обнаруженов его доме в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Эксперты нашли на трупе гематомы и установили, что перед смертью театрального режиссера мучали судороги.

О гибели мужчины заявил его коллега Павел Руднев. Он написал в Сети речь в память о покойном товарище. "По-дурацки как-то все. Неправильно, хрупко. Нежный, трогательный человек, с обостренным чувством справедливости.", – заявил об усопшем Павел.

Высказался о кончине Антона Милочкина и известный в сфере театра драматург Николай Коляда. Мужчина считает, что усопший режиссер погиб не случайно. " Говорят, его убил товарищ, с которым они выпивали", – выразился Николай.

Следствие выяснило, что в момент смерти Антона Милочкина в его квартире находился 37-летний мужчина. Этот человек сообщил, что часто приходил к покойному режиссеру на рюмку чая после того, как Милочкин развелся с женой. Свидетель объявил, что покойный режиссер часто падал из-за своей неосмотрительности. В настоящее время заведено уголовное дело. Следствие выясняет, виновен ли в смерти усопшего театрального деятеля его гость.