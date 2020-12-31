"Ухожу": стали известны последние слова Колтового перед гибелью

Шоумен был поклонником авиации и периодически пилотировал самолеты самостоятельно. В роковой день он сидел за штурвалом и изначально все шло нормально. Однако в какой-то момент с воздушным судном стало твориться что-то странное, телеведущий почувствовал задымление с салоне и попытался сесть.
Как оказалось, Александр Колтовой пролетал над МКАД и хотел приземлиться там. К сожалению, в тот день на дороге было слишком много машин. В отчете МАК сохранены последние слова знаменитости перед гибелью. "Пока еще тяну, пытаюсь. Может, сейчас уйду в сторону. Ухожу", – говорит пилот.
Однако посадить самолет Александр Колтовой так и не смог. Он разбился недалеко от Москвы. Позднее стало ясно, что причина крушения – техническая неисправность. Впрочем, специалисты до сих пор разбираются в деталях происшествия.
Напомним, гибель Александра Колтового стала шоком для многих. Например, его коллега по шоу "ДНК" Юлия Сиверцова впала в депрессию и пережила инсульт. Девушка буквально оказалась на грани, отказываясь жить дальше. К счастью, журналистке смогли помочь дипломированные психологи. По слухам, у пары был служебный роман, однако телеведущая эту информацию опровергла.
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