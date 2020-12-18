Сорок дней: Колтовой прислал подруге весточку с того света

Коллеги и друзья журналиста до сих пор не могут отойти от случившегося. Наверное, острее всех на гибель знаменитости отреагировала Юлия Сиверцова, коллега Александра Колтового по шоу "ДНК". После известия о кончине друга девушка впала в депрессию, перенесла инфаркт и думала о самоубийстве.
Справиться с тяжелым состоянием телеведущей помогла подруга – психолог Елена Перелыгина. Она тоже была близкой знакомой журналиста, поэтому не удивилась, когда накануне он явился к ней во сне.
По словам эксперта, Александр Колтовой пришел к ней в очень хорошем настроении. Он выглядел довольным и умиротворенным. Психолог отметила, что друг сидел на залитой солнцем поляне, затем улыбнулся и сказал, что у него очень много дел, поэтому пора идти.
"Теперь я уверена, что у Саши там все нормально", – говорит Елена Перелыгина.
Напомним, Александр Колтовой разбился в Подмосковье. Журналист самостоятельно пилотировал легкомоторный самолет, но в какой-то момент не справился с управлением. Как выяснилось позднее, причиной аварии стала техническая неисправность воздушного судна. По слухам, незадолго до смерти телеведущий развелся с женой и начал новые отношения.