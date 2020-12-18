Сорок дней: Колтовой прислал подруге весточку с того света

Христиане верят, что именно на сороковой день душа усопшего предстает перед судом Божьим, после которого попадает в рай или ад. 18 декабря исполнилось ровно 40 дней с гибели Александра Колтового, и он прислал весточку с того света.

прочитано 954 раза