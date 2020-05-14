Скорая три раза отказалась приехать: трагедия в семье убила Зейналову

Телеведущая рассказала о трагедии, которая произошла в ее семье ровно год назад. Светлана Зейналова все еще не смирилась со смертью матери.

Теледива призналась, что вот уже 365 дней напоминает себе, о том, что ее родительницы больше нет, что некому звонить, не для кого заходить в магазин. Теперь Светлана Зейналова постоянно думает, дискутирует сама с собой: могла ли она спасти самого близкого человека?

"365 дней назад скорая три раза отказалась приехать к человеку с диабетом и температурой 39. А когда уже звонила я в четвертый раз и орала, что человек упал и лежит, было поздно. Но на этот раз они приехали", - поведала телеведущая.

По словам Светланы, ее отец очень переживает из-за ухода супруги. Родители знаменитости должны были отпраздновать золотую свадьбу, но судьба распорядилась иначе.

Нелегко приходится старшей сестре теледивы, Ираде Зейналовой. "Даже поплакать толком не может, сильный характер", – отметила Светлана и добавила, что сама она все еще убита горем.

Год назад Светлана Зейналова не могла поверить в случившееся. Телеведущей казалось, что ей достаточно крикнуть, чтобы родительница встала и принялась заниматься домашними делами.

Звезда призналась, что ее отношения с родительницей складывались по-разному, конфликты тоже были, между тем в доме всегда царила любовь. С годами Светлана Зейналова видит в себе все больше материнских черт.