"Не брезгуют ничем": Ярмольник раскрыл печальную правду об актерах

Леонид Ярмольник порассуждал об особенностях профессии. Он признался, что артистам приходится забывать о творческих амбициях ради заработка.



Леонид Ярмольник объяснил, почему его коллег иногда называют проститутками. "Потому что они подлаживаются под клиента и не брезгуют ничем", – заявил актер.

Он добавил, что артист должен уметь подстраиваться под всю "пищу", которую ему дают. Ведь, по словам звезды, если быть слишком избирательным, то режиссеры тебя никогда уже не позовут.



Знаменитость подчеркнула, что актерство тесно связано с воровством: По мнению Леонида Ярмольника, эта профессия вся стоит на воровстве, которое начинает работать только когда, когда ты умеешь это присвоить.

Артист признался, что "подворовывал" у актеров Чарли Чаплина, Джека Николсона и Дастина Хоффмана, а также у советских кинозвезд Михаила Ульянова, Юрия Яковлева и Николая Гриценко. 66-летний Леонид Ярмольник рассказал, что уже оставил мечты сыграть яркую, выдающуюся роль из-за возраста. Сейчас ему все больше дают играть роли дедушек.

Также он вспомнил молодость со своим коллегой Александром Абдуловым. Тогда, по словам звезды, они пытались сыграть изворотливых суперменов и никогда не думали о взрослении.

Леонид Ярмольник известен по таким фильмам, как "Тот самый Мюнхгаузен", "Женщина в белом", "Человек с бульвара Капуцинов", "Одиссея капитана Блада", "Орел и решка", "Француз" и "Трудно быть богом" и другим. Год назад артист с удовольствием посотрудничал с режиссером Валерием Тодоровским в фильме "Одесса". Он признался, что считает роль Григория Иосифовича самой удачной в своей карьере.