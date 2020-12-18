Разин вылил ушат грязи на Шнурова после вопроса Путину

Также Сергей Шнуров спросил, предоставит ли Владимир Путин политическое убежище Дональду Трампу, если тот об этом попросит. Путин счел такие вопросы провокацией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не удивился такому вопросу. Он сказал, что музыкант вряд ли стал бы задавать вопрос в стихах.
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в отличие от официальных лиц церемониться не стал. Он резко приложил заклятого врага и высказался о его хамстве.
"Ужасный тип, который лезет во все щели. Помойный пес. Я всегда с ним судился, всегда его презирал, как грязную собаку", – написал музыкальный деятель в своем "Инстаграм".
Помимо всего этого Сергей Шнуров спросил у Путина, как человеку можно охарактеризовать жизнь без мата. В ответ на неудобный вопрос Сергея Шнурова Владимир Путин ответил, не задумываясь. Он сказал, что русский язык очень богат, и даже предложил один вариант – заменить брань на шуточное слово "редиска".
Продюсер "Ласкового мая" возмутился тем, что Сергея Шнурова вообще пустили на такое важное мероприятие.