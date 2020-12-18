Разин вылил ушат грязи на Шнурова после вопроса Путину

Одним из гостей Большой пресс-конференции президента Владимира Путина стал музыкант и генпродюсера телеканала RTVI Сергей Шнуров. Он задал вопрос о том, почему в этот раз русские хакеры "не помогли" действующему президенту США Дональду Трампу переизбраться на новый срок.



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