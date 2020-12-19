Звезда "Дома-2" срочно утешает поклонников после известия о закрытии шоу

Алексей Купин заявил, что шоу "Дом-2" будет развиваться и дальше, а участники проекта продолжат радовать фанатов своим появлением на другом телеканале. По словам звезды телепроекта, крест на "Доме-2" не поставлен.

Неожиданная новость о закрытии шоу "Дом-2" ошарашила россиян, которые следили за ходом телестройки много лет. Канал "ТНТ" сделал официальное сообщение о том, что после 30 декабря 2020 года больше не будет транслировать реалити-шоу на экраны. Расстроенных поклонников проекта поспешил обрадовать Алексей Купин. Он записал на видео важное известие для всех, кто переживает за судьбу участников телестройки, и добавил его в инстаграм-канал.

Знаменитость объяснила, что "Дом-2" не будет выходить в эфир "ТНТ", но закрывать его никто не собирается. Проект о строительстве любви начнет показывать другой телеканал, сведения о котором пока умалчиваются. "Не переживайте, друзья, мы с вами!", – объявил Александр Купин для всех тех, кто любит смотреть популярное шоу. Мужчина пояснил, что на другом канале проект начнет выходить в эфир уже после Нового года. Фанаты шоу безумно обрадовались приятной новости.

Напомним, что первая серия "Дома-2" вышла на экраны в 2004 году, канал "ТНТ" транслировал телепроект 16 лет. Ольга Бузова и Ксения Бородина, которые стали частью истории шоу, выразили свое сожаление тем, что телестройку не будут показывать на "ТНТ" в 2021 году. Телеканал планирует показать 30 декабря 2020 года двухчасовой выпуск шоу "Дом-2" последний раз.