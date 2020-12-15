"Очень сильная обида": вдове Кобзона рассказали о его изменах

Брак Иосифа и Нелли Кобзон был практически невероятным. Он известный артист, а она – дочь "врага народа". Ее отца осудили по "делу цеховиков" на 14,5 лет.
Они сошлись, когда он пережил уже два развода, а она симпатизировала простому инженеру. Тем не менее, Иосиф Кобзон и его верная Нелли всегда были вместе, какие бы ураганы не бушевали в их жизни. Казалось, они жили, чтобы любить. Но не все так гладко у них было, как выглядело со стороны.
Нелли Кобзон в эфире передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" призналась, что супруг был ей неверен. Об этом ей рассказали общие знакомые, но на тот момент она уже и сама все поняла.
"Мне все старились рассказать, что-то приплести, придумать. Я все знала, чувствовала. Я же не просто так ушла от него на полгода. Я всегда его любила и доверяла. Была очень сильная обида на него", – рассказала Нелли Кобзон.
Вдова артиста призналась, что терпела все ради детей и из-за любви к мужу. Но в какой-то момент она поняла, что их пара может прекратить существование. Тогда Иосиф Кобзон сильно испугался.
Популярные темы форума
Путин не вор
Наглость, высокомерие, тупость
Не встаёт! Помогите!!!
Залетела!!!
Когда хохлы кастрюли снимут?
Отвратительное
Психоанализ Клавы
Трусы
Изменила будущему супругу
В Алкашей вселяются черти