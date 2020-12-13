"Имел глупость в юности": Вассерман страдает из-за обета целомудрия

По словам самого Анатолия Александровича, он допустил самое большую ошибку в своей жизни в далеком юношестве. Тогда всеми известный эрудит дал обещание, что не будет иметь какие-либо связи с представительницами прекрасного пола. По сей день Вассерман придерживается данного обета.

В свои 68 лет журналист так и не обзавелся семьей. И это не потому, что на его пути встречались никудышные невесты. Всему виной юношеская шалость. Оказалось, что будучи совсем молодым, Анатолий Вассерман решил раз и навсегда принять обет целомудрия.

В своих первых интервью современный философ говорит, что и без интимной связи ему живется прекрасно. Мол, женщины – это всего лишь еще один грех, сбивающий с правильного пути. Обет Вассермана был именно неудачным аргументом в споре. Он никак не был связан с личными эмоциями и личной жизнью журналиста, к слову, которой тогда еще не было.

"Имел глупость в юности. Я до сих пор мальчишка. Нет жены, детей, поэтому забот характерных для взрослых у меня меньше, чем у большинства в моем возрасте. Когда меня приглашают на свадьбу, то говорю молодым: "Очень рад, что вы не повторили мою ошибку", – признался Анатолий Александрович.

Стоит отметить, что журналист никогда не вел публичный образ жизни. Более того, сейчас он и вовсе заперся дома, так как боялся заразиться коронавирусом. Однако без дела Вассерман не сидит. Публицист постоянно комментирует различные статьи и рекламные акции.

Напомним, от имени Анатолия Александрович часто всплывают противоречивые высказывания. Журналист уверен, что истинные поклонники его трудов с легкостью смогут отличить оригинальный почерк от творчества мошенников.