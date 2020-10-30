"Зрелище не для слабонервных": Вассерман встретил журналистов в одних трусах

Анатолий Вассерман появился перед съемочной группой НТВ в одних трусах. Он признался, что услышав звонок в дверь, успевает надеть только плавки.
По словам публициста, в последнее время у него много работы: он дописывает послесловие к книге своих коллег, трудится над статьями и собирается редактировать три книги. Журналист пожаловался на то, что в его квартире очень жарко, поскольку около его рабочего места подключено много всякого оборудования.
Если же включить кондиционер, то во всей остальной квартире будет слишком холодно. Свой внешний вид он назвал "сильно поношенным костюмом Адама". Встретив гостей, победитель интеллектуальных игр надевает "что-то посерьезней".
"Понятно, что моя "стройная" тушка – зрелище не для слабонервных, но это уже не моя проблема. Если кому-то не нравится – жаль", – отметил Анатолий Вассерман. При этом он добавил, что не несет ответственности за реакцию людей, приходящих в его дом.
Телеведущий проживает в квартире площадью сто квадратных метров, которая находится на 30 этаже элитной новостройки на Ходынском поле. Он получил ее от руководства одного из каналов для своего проекта.
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