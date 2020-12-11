Округлившаяся Борисова пожаловалась на обострение психоза

Дана Борисова начала с того, что пост написан про похудение. За пару недель она поправилась на четыре килограмма, два из которых возникли в теле дивы буквально за ночь. Она призналась: "Такому предшествовал ночной зажор".
Оказалось, что у подобных срывов звезды есть серьезная причина. "С началом осени обострилось мое биполярное расстройство, по рекомендации своего врача, я увеличила вдвое дозировку препарата", – рассказала она. Побочным эффектом измененного лечения явился как раз набор веса из-за повышенного аппетита. "Осеннюю депрессию стала заедать вредными углеводами", - пожаловалась Дана Борисова.
"С 55 кг до 58,4, это за короткий промежуток времени. А в долгосрочной истории с августовских 51,7 до 58,4", – поделилась она. Однако также быстро, как и килограммы, к звезде пришел выход из ситуации. Она рассказала, что теперь сидит на, так называемой, кето диете и очень довольна результатом: у Борисовой ушло практически четыре килограмма за "короткое время". О продолжении эпопеи ведущая обещала рассказать в следующем посте.
Напомним, имя ведущей часто упоминается в СМИ из-за образа жизни и личных отношений дивы. Ее периодически обвиняют в корыстном отношении к мужчинам, наигранном поведении и неоправданно больших гонорарах за различные скандалы.
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