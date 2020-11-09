"Завидуют": Стоцкая ответила на вопрос об измене мужу с молодым красавчиком

Певица Анастасия Стоцкая давно замужем за ресторатором Cергеем Абгаряном. В семье подрастают девятилетний сын Александр и трехлетняя дочь Вера. Недавно звезду обвинили в измене.

В СМИ появилась информация о том, что Стоцкая якобы изменяет своему мужу с молодым певцом, коллеге по мюзиклу "Шахматы" Александром Казьминым. Артист младше Анастасии Стоцкой на семь лет.

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Певица долго хранила молчание. Наконец, она решилась прокомментировать информацию. Звезда не подтвердила разлад в семье, но и не опровергла его. Поэтому поклонникам остается только гадать, что на самом деле происходит на личном фронте у кумира.

В своем "Инстаграм" Анастасия Стоцкая написала загадочное предложение, намекая на то, что сплетни распространяют злые языки и завистники.

"Способным завидуют, талантливым вредят, гениальным – мстят", – написала певица.

"Совершенно верно в реалиях нашего мира"; "Живите своей жизнью. А завидовать вам будут всегда"; "Не оправдывайтесь"; "Не давай себя в обиду", – поддержали Стоцкую подписчики.

Так или иначе, завистники продолжают поговаривать, что Александр Казьмин преследует корыстные цели и надеется, что роман с Анастасией Стоцкой принесет ему славу. По слухам, помимо Анастасии Стоцкой у него есть еще одна спутница – участница шоу "Голос". Якобы она в курсе происходящего и ждет, когда возлюбленный добьется своих целей.