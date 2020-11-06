Познер рассказал о серьезной болезни покойного Жванецкого

Перед смертью писатель-сатирик и актер Михаил Жванецкий страдал от серьезного недуга. Об этом рассказал его друг журналист Владимир Познер. Подробностей он не раскрыл.



Об уходе Михаила Жванецкого стало известно в пятницу 6 ноября. Он умер на 87-м году жизни. Месяц назад сатирик заявил об окончании своей сценической карьеры по причине возраста. Остаток жизни он хотел провести дома.

ПО ТЕМЕ Церемония прощания с Михаилом Жванецким отменена

Друг Михаила Жванецкого, телеведущий Владимир Познер рассказал в беседе с "360", что писатель в последнее время страдал от серьезного недуга. Однако подробностей он не стал раскрывать.

В своем "Инстаграм" Познер написал длинный трогательный пост, посвященный невосполнимой утрате друга. В тексте чувствуется скорбь, которую невозможно унять.

"Он давал свет, и как мы, любившие и ценившие его, будем жить без этого света, – не знаю", – написал журналист.

Михаил Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. Он выпускник Одесского института инженеров морского флота. Некоторое время он работал в Одесском порту механиком по кранам. Позже началась творческая деятельность. Он начал выступать для горожан. В 1963 году Аркадий Райкин включил его выступления в репертуар Ленинградского театра миниатюр. Там он и обрел известность.



Ранее "Дни.ру" писали, что церемония прощания с Михаилом Жванецким отменена. Поклонники не смогут лично проводить в последний путь своего кумира. Дата похорон пока не определена. Говорят, что Михаила Жванецкого могут похоронить по иудейским обрядам и на еврейском участке Востряковского кладбища Москвы.