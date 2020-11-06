Познер рассказал о серьезной болезни покойного Жванецкого

Об уходе Михаила Жванецкого стало известно в пятницу 6 ноября. Он умер на 87-м году жизни. Месяц назад сатирик заявил об окончании своей сценической карьеры по причине возраста. Остаток жизни он хотел провести дома.
Друг Михаила Жванецкого, телеведущий Владимир Познер рассказал в беседе с "360", что писатель в последнее время страдал от серьезного недуга. Однако подробностей он не стал раскрывать.
В своем "Инстаграм" Познер написал длинный трогательный пост, посвященный невосполнимой утрате друга. В тексте чувствуется скорбь, которую невозможно унять.
"Он давал свет, и как мы, любившие и ценившие его, будем жить без этого света, – не знаю", – написал журналист.
Михаил Жванецкий родился в 1934 году в Одессе. Он выпускник Одесского института инженеров морского флота. Некоторое время он работал в Одесском порту механиком по кранам. Позже началась творческая деятельность. Он начал выступать для горожан. В 1963 году Аркадий Райкин включил его выступления в репертуар Ленинградского театра миниатюр. Там он и обрел известность.
Ранее "Дни.ру" писали, что церемония прощания с Михаилом Жванецким отменена. Поклонники не смогут лично проводить в последний путь своего кумира. Дата похорон пока не определена. Говорят, что Михаила Жванецкого могут похоронить по иудейским обрядам и на еврейском участке Востряковского кладбища Москвы.
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Вы за Байдена или за Трампа?
Кому на Руси жить хорошо?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Сколько лет вы планируете провести в браке?
Порем своего сына.
Наказываю дочь ремнём.
дагестанцы ведут себя как звери
Сын 12 лет научился анонировать.
Какие мужчины