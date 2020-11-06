Церемония прощания с Михаилом Жванецким отменена

Россия и Украина скорбят об уходе народного артиста двух стран Михаила Жванецкого. Люди вспоминают его монологи, зарисовки, шутки. Коллеги называют его врачом времени, который точно умел поставить обществу диагноз. Однако проститься с любимым автором лично поклонники не смогут.

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