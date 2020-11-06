Церемония прощания с Михаилом Жванецким отменена

Прощание с Михаилом Жванецким не состоится. Об этом сообщил директор сатирика Олег Сташкевич. По его словам, церемония отменена по соображениям безопасности. Наверняка проститься с любимым писателем придут тысячи людей, что сейчас, в условиях бушующей эпидемии коронавируса, очень опасно.
"Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно", – приводит "Интерфакс" слова Сташкевича.
Ранее директор писателя сообщил о предполагаемой причине смерти. Он отметил, что это, скорее всего, произошло из-за возраста и хронических болезней, которых в его возрасте было естественно немало.
Михаил Жванецкий умер в пятницу, 6 ноября. За месяц до смерти писатель сообщил об окончании своей сценической карьеры по причине возраста. Он заявил, что остаток жизни хочет провести дома. Ходили слухи о том, что писатель страдает от рака предстательной железы, однако он опровергал этот диагноз.
Уход сатирика стал ударом для многих его коллег. Владимир Познер, Алла Пугачева, Максим Галкин, Ксения Собчак и многие другие выразили соболезнования в связи с трагедие. Дата похорон пока не сообщается.
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