Бывшая жена устроила девичник в честь победы над Джонни Деппом

Джонни Депп проиграл суд британскому таблоиду The Sun. Его экс-супруга Эмбер Херд, рассказавшая ранее о насилии голливудского красавчика по отношению к ней, на радостях закатила вечеринку.

С изданием актер судился с 2018 года из-за публикации, в которой его публично назвали "человеком, избивающим жену". В итоге суд постановил, что информация из статьи о систематическом домашнем насилии Джонни Деппа в отношении его бывшей супруге является правдой.

Главной свидетельницей по этому делу проходила сама Эмбер Херд. Она рассказала как минимум о 14 эпизодах из их совместной жизни со звездой, когда она подвергалась насилию с его стороны. Судья прислушался к показаниям Херд и принял решение не в пользу Джонни Деппа.

Артистка восприняла проигрыш своего экс-возлюбленного как свою личную победу. Она пригласила на вечеринку близких подруг. Девушки пришли в гости с подарками, а одна из них преподнесла Эмбер Херд большой шарик в виде бутылки шампанского.

Примечательно, что победу над Джонни Деппом нельзя назвать окончательной. Представители адвокатской конторы, защищающей интересы актера, заявили, что в ближайшее время оспорят решение суда. Юристы собираются доказать, что большая часть показаний Эмбер Херд об избиениях со стороны экс-супруга была сфальсифицирована.

Напомним, ранее Джонни Депп заявлял, что экс-супруга и сама применяла к нему насилие.Актер уверен: Эмбер Херд обязана понести наказание за то, что однажды чуть не отсекла ему палец на руке. Артисты поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался.