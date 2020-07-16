Появились омерзительные детали разборок Джонни Деппа и Эмбер Херд

Как сообщает Пятый канал, во время судебного процесса по делу о клевете был приглашен бывший управдом Джонни Деппа. Бен Кинг поведал историю, которую ему когда-то рассказала Эмбер Херд. По словам актрисы, Депп пытался написать ее имя мочой по всему дому.
Консьерж встал на сторону актрисы, но через некоторое время изменил свое решение. Кинг заявил, что в апартаментах звезд не было следов мочи. Он добавил, что Эмбер провоцировала Джонни. Актриса часто вызывала супруга на скандал, находясь в алкогольном опьянении.
О вредной привычке Херд уже ходили слухи, да и Депп признавался, что охотно составлял ей компанию за бутылочкой вина. Большинство таких вечеров ничем хорошим не заканчивались. Очередной скандал грянул после того, как Джонни вернулся домой с голливудской вечеринки пьяным. Подобное поведение возмутило Эмбер, и она вспылила.
На одном из судебных заседаний поднимался вопрос о том, что в этой паре не только Депп применял физическую силу. Актер уверен: Херд обязана понести наказание за то, что однажды чуть не отсекла ему палец на руке. Их близкие друзья отмечают, что супруги друг друга стоят. Остается только гадать, на чьей стороне окажется суд.
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