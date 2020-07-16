Появились омерзительные детали разборок Джонни Деппа и Эмбер Херд

Бывшие супруги никак не могут остановиться и мирно решить конфликт. Несколько месяцев подряд Джонни Депп и Эмбер Херд критикуют друг друга в суде. Из-за того, что каждый намерен выиграть дело, они раскрывают шокирующие подробности совместной жизни. На этот раз ответный удар прилетел от Эмбер.

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