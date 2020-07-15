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Джонни Депп уличил Эмбер Херд во лжи прямо на судебном заседании

Джонни Депп уличил Эмбер Херд во лжи прямо на судебном заседании

Джонни Депп и Эмбер Херд. Фото: Lexie Appleby/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Еще в начале судебного процесса, связанного с Джонни Деппом и Эмбер Херд, казалось, что ни один из супругов не сможет доказать свою правоту. После того, как некоторые судебные заседания не увенчались победой Деппа, удача вновь вернулась к актеру. Джонни удалось представить двух свидетелей, опровергших все слова Эмбер Херд.
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Напомним, что бывшая супруга Джонни Деппа обвинила его в домашнем насилии. Сам же актер вместе со своими адвокатами был готов представить доказательства того, что задолго до суда сам не раз становился жертвой агрессивного поведения Эмбер. По словам артиста, молодая пассия могла поднять на него руку и публично оскорбить.

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 Джонни Депп

Джонни Депп актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, музыкант

Сейчас Джонни Депп ищет всевозможные пути, которые позволят ему победить очередной суд. Бывший телохранитель актера – Малколм Конноли дал показания под присягой и признался, что Эмбер Херд самостоятельно отсекла палец звезде. Ранее сообщалось, что Джонни Депп в состоянии алкогольного опьянения сильно порезался стеклянным осколком.

Телохранитель поклялся, что актер никогда в жизни не применял физическую силу к своей супруге. Более того, Малколм заверил, что если бы подобные вещи происходили в доме актеров, он бы давным-давно обратился в полицию.

"Я никогда не смирился бы с тем, что мужчина бьет женщину. И мне было бы тогда все равно, будь это хоть мой босс, хоть сам президент", – откровенно высказался на допросе Конноли.

Вторым свидетелем, опровергшим слова Эмбер Херд, стала Саманта Макмиллен. Оказалось, что девушка давняя подруга актрисы и ее стилист. По словам Саманты, она виделась с Эмбер после того, как та заявила о первом ударе Джонни Деппа по лицу. Тогда бывшая супруга звезды рассказала о многочисленных синяках и рассеченной губе. Несмотря на все жалобы Херд, стилист не смогла разглядеть какие-либо увечья на ее лице.

Саманта Макмиллен добавила, что виделась с Эмбер Херд и в другой день, когда девушка и подала на развод с легендарным артистом. Пассия побежала в отделение правоохранительных органов сразу же после того, как Джонни Депп рассек ей лицо мобильным телефоном. Саманта и это опровергла, сказав, что в тот день Эмбер выглядела просто шикарно – без единой царапины.

Через несколько дней показания предстоит давать и самой Эмбер Херд. Актриса подключила своих свидетелей, которые уже готовы нанести ответный удар звезде "Ромового дневника".

Автор: 15 июля 2020, 15:18 Источник: 7дней.ру ✓ Надежный источник
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Любимые женщины Джонни Деппа

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