"Я поменяла его в лучшую сторону": Малахова рассказала о пороках избранника

Женя Малахова рассказала о съемках в стартовавшем на больших экранах фильме "Виктория", в котором сыграла ключевую роль. Поделилась актриса и подробностями личной жизни.

Недавно вышедшая во второй раз замуж артистка поведала о том, что работа над картиной велась шесть лет. Для Жени Малаховой это первая главная роль.

Девушка сыграла подругу боксера, у которого была насыщенная тусовочная жизнь. По словам актрисы, ее героине удалось поменять экранного любимого мужчину в лучшую сторону. От пороков избавиться спортсмену помогла и маленькая дочь.

По словам Жени Малаховой, фильм "Виктория", в частности, про то, что главное в жизни человека – семья, и у каждого есть шанс поменять себя. Актрисе хотелось бы, чтобы лента понравилась и молодой аудитории, и подрастающее поколение понимало, что доброта и любовь будет побеждать любые пороки.

Напомним, в конце августа Женя Малахова тайно вышла замуж. Пока звезда не торопится представлять своего избранника публике, считая, что личная жизнь должна оставаться в стороне от чужих глаз. Она рассказала только, что ее супруг не кинематографист, но он очень тонко чувствует и отлично понимает специфику ее работы.

Женя Малахова также отметила, что с учетом пандемии коронавируса у нее появилась возможность проводить время с пользой для себя, поэтому в планах у нее – читать книги, гулять и наряжать елку всей семьей.

