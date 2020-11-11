Бунт в Голливуде: фанаты требуют вернуть работу обвиненному в избиениях Джонни Деппу

О скандале в звездной семье написал газета The Sun. За публикацию актер подал на СМИ в суд. Однако он проиграл дело. После этого кинокомпания Warner Bros. лишила его роли в голливудском кино.
Фанаты не согласны с таким поворотом. Они просят пересмотреть дело и вернуть их любимчику работу, несмотря ни на что. Для этого люди даже создали петицию. Ее можно найти на сайте Change.org.
"Верните его! Warner Bros. должны прислушиваться к публике, иначе мы бойкотируем фильм!" – говорится в сообщении.
Люди уверены, что решение суда неправильное, а руководство компании не должно было из-за этого скандала лишать актера куска хлеба. Тем не менее, ему заплатили за один день съемок десять миллионов долларов.
Премьеру третьей части "Фантастических тварей" перенесли на 15 июля 2022 года из-за эпидемии коронавируса. Ранее выход фильма планировался в ноябре 2021 года.
Пока фанаты отстаивают права любимого актера, на роль волшебника уже есть новый кандидат. Его может сыграть датский актер Мадс Миккельсен.
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