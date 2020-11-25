Житель Кубани убил жену и пасынка ради наследства

Громкое убийство расследуют под Краснодаром. Уточняется, что житель станицы Павловской зверски расправился с женой и пасынком.
Мотивом преступления стал тот факт, что сожительница злоумышленника собиралась переписать имущество на детей от первого брака. Сейчас подозреваемый задержан сотрудниками полиции, сообщает "Общественная служба новостей".
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