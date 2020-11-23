Смерть Легкоступовой выбила бывшего мужа из колеи

Исполнительница никогда не употребляла алкоголь, но после знакомства с Фирсовым тоже пристрастилась к спиртным напиткам. Дочь Легкоступовой Анетта Бриль рассказывает, что из-за этого у ее брата были серьезные конфликты с Фирсовым. Он очень хотел наладить отношения с новым мужем матери, но, стоило ему однажды сказать, что не стоит наливать маме так много, потому что у нее непереносимость алкоголя, как тот жестко выгнал его из дома.
Валентина Легкоступова сразу познакомила своего любовника с детьми, так как планировала, что они все будут как одна большая семья. Однако, по словам Анетты, Юрий быстро отстранил от матери всех: он больше не звал ее к телефону, "ссылаясь на то, что она занята или спит".
Дочь была уверена, что у пары просто медовый месяц, она и подумать не могла, что названный отчим окажется "абьюзером – человеком, который совершает моральное насилие, оскорбляя и унижая близких".
Известно, что жизнь певицы оборвалась уже в больнице, куда она была доставлена после всех полученных травм. Анетта успела попрощаться с исполнительницей и не устает говорить о том, что очень благодарна своему отцу – Игорю Кушнареву и папе Матвея – Алексею Григорьеву, которые поддерживали ее и брата все это время. По словам девушки, второй так и не смог пережить смерть любимой женщины: он находится в сильнейшей депрессии, ни с кем не общается, не дает интервью. "Каждый переживает горе по-своему, он глубоко порядочный человек", – считает Анетта.
Популярные темы форума
Мне 49 лет понравился молодой парень
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Вы счастливы?
У мужа не стоит
Собака
Кастовые отношения
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Противный привкус
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?