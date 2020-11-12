"Оплачивала ему дурь и проституток": вскрылись шокирующая информация о семье Легкоступовой

Валентина Легкоступова умерла 14 августа, но шокирующие подробности ее жизни всплывают до сих пор. Так, подруга сообщила, что певица не по своей воле отдавала деньги на утехи сына.

Клинический психолог и подруга Валентины Легкоступовой рассказала, что после беседы с вдовцом певицы Юрием Фирсовым у нее поменялось отношение к нему. Сначала она, как и многие, его недолюбливала и даже считала причастным к смерти подруги. Однако потом ее мнение изменилось.

Он рассказал ей, что пребывает в горе, и хранит память о супруге. Юрий Фирсов проникновенно поговорил о певице, и о том, что он невиновен в ее смерти, и Елена Перелыгина ему поверила. Также он раскрыл ей некоторые шокирующие детали ее жизни. Как выяснилось, сын заставлял Валентину Легкоступову оплачивать его сомнительные удовольствия. Она давала ему деньги на "дурь" и девушек легкого поведения.

"Он (Юрий Фирсов – прим. ред.) говорит, что Валя вынуждена была оплачивать сыну "дурь" и проституток. Бедная!" – рассказала подруга Валентины Легкоступовой.

Валентина никогда не рассказывала об этом Елене. Хотя, в последнее время они мало общались из-за ссоры. Поругались подруги как раз из-за Юрия Фирсова. Перелыгина не одобрила выбор подруги, за что и лишилась общения с ней.

Незадолго до рокового дня Валентина Легкоступова вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Дети звезды Анэтта и Матвей не одобрили решение матери. Фирсов не понравился им. После смерти певицы на него обрушилась волна негатива, его даже подозревали в причастности к смерти звезды.