Оставляю квартиру святому Михаилу: найдена предсмертная записка Легкоступовой

Валентину Легкоступову кремировали 20 августа, почти сразу после ее смерти. Дочь Анэтта Бриль сообщила, что мама так хотела. Женщина боялась, что ее закопают в землю. Из-за такого решения теперь невозможно провести дополнительные экспертизы и выяснить, от чего же все-таки умерла артистка.
Многие близкие и знакомые певицы подозревают, что артистку могли избить. На это указывают множественные травмы, которые у 54-летней певицы обнаружили врачи перед ее смертью. Гематомы на животе, на запястьях, на плечах. Также у нее нашли ушибы разных сторон головы (затылок, височная часть, лобная и теменная доля). Дети Валентины Легкоступовой сомневаются, что такие повреждения можно получить при падении в ванной, как об этом говорится в заключении. При этом уголовное дело так и не возбудили, сообщила Анэтта Бриль в программе "Человек и закон" на Первом канале.
Незадолго до смерти Валентина Легкоступова вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Дети были против этого союза. Однако друзья певицы признавали, что Валентина расцвела рядом с ним и выглядела счастливой. Брак просуществовал всего месяц. Вдовец в интервью Андрею Малахову заявлял, что не намерен претендовать на квартиру артистки. Официальные наследники Легкоступовой – мама, дочь, сын и муж.
Однако появилась неожиданная информация о том, что в квартире певицы якобы нашли завещание, пишет "КП". По данным СМИ, это письмо, в котором от руки написано неразборчиво и несвязно о том, что она оставляет квартиру Святому Михаилу. Сейчас в связи с этим следователи начали проверку.
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