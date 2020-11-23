Кейт Миддлтон и принц Уильям тяжело переживают смерть члена семьи: Был нашим сердцем

На личной странице герцогов Кембриджских появилось сообщение о том, что в минувшие выходные в семье произошло горе. Кейт Миддлтон и принц Уильям потеряли любимца.

На прошлой неделе не стало пса по кличке Лупо. Кокер-спаниель появился у пары почти сразу после свадьбы, и все эти годы был верным спутником наследников британской короны. "Он был сердцем нашей семьи последние девять лет, мы будем очень скучать", – сказано в официальном заявлении герцогов Кембриджских.

Стоит отметить, что Лупо был особенной собакой. Пес рос вместе с детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Также спаниель имел особое место при дворце – вся прислуга его просто обожала. Несколько лет назад британская писательница Эби Кинг даже посвятила питомцу герцогов сказку, в которой рассказывалось о буднях пса на службе при дворе.

Напомним, Елизавета II и все члены ее семьи с трепетом относятся к собакам. Королева в течение 70 лет занималась разведением корги. После смерти последнего пса монаршая особа взяла на воспитание щенка, который остался без хозяев.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон бунтует против правил, установленных во дворце. Например, супруга принца Уильяма все чаще стала появляться на мероприятиях одна. Это значит, что герцогиня планирует стать королевой наравне с мужем. Уильям должен занять трон после своего отца, принца Чарльза.