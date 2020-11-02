Малахова подозревают в краже сбрендившей от горя старой матери умершего актера

Из города Севердвинска пришла драматическая новость – пропала 84-летняя мать умершего в прошлом году актера Александра Числова. Как говорят, в последний раз ее видели 26 октября – женщина села в такси и уехала в неизвестном направлении. На телефонные звонки с тех пор она не отвечает, дома ее нет. Племянница актера Светлана Андрианова намерена обратиться заявлением в полицию.

"Я подозреваю, что к исчезновению нашей бабушки могли приложить руку Андрей Малахов и редакторы его ток-шоу, – заявила племянница Числова в интервью "Дни.ру". – Они же давно обрабатывают мою бабушку, помогают ей судиться со мной за квартиру, которую я законно купила у ее сына, дают адвокатов. Они же меня на всю страну ославили! У меня отец умер после просмотра этих передач!"

Напомним, именно в ток-шоу Андрея Малахова мать ныне покойного актера Александра Числова пожаловалась на племянницу. "Она меня выгнала на улицу и еще сказала, чтоб я сдохла, – плакала Валентина Александровна. – А куда же я пойду? Хоронить сына надо было... А ведь Свету я вырастила, выучила, оплачивала ее учебу в Калужском техникуме, потом устроила на работу, обувала, одевала. Она ни в чем не нуждалась".

Все это Светлана Андрианова считает чушью. "У бабушки в 2017 году в городе Юхнов Калужской области сгорел дом и мы перевезли ее к моему брату в Северодвинск, – пояснила Андрианова. – Она ни в чем не нуждалась, никто ее на улицу не выгонял. Потом и дом ей заново построили. Но у Малахова ее накрутили, что ей принадлежит и квартира, которую я у Числова купила еще при его жизни".

Байки же о том, что бабушка ее якобы содержала, тоже лишены оснований. "Я жила с ней с 7 по 9 класс, но с 14 лет работаю, а с работы, которая она мне нашла, сбежала через два месяца", – пояснила Светлана. Она предполагает, что бабушку у Малахова и сотоваришей сейчас могут обрабатывать ради очередной серии ток-шоу о делах семейных.