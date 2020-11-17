Анджелина Джоли проиграла в суде с Брэдом Питтом

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли проиграла суд со своим бывшим супругом, также звездой кино Брэдом Питтом. Артистка требовала отстранить судью от ее бракоразводного процесса.
Речь идет о судье Джоне Одеркирке. Он занимался разводом пары на протяжении четырех лет. Но теперь Джоли утверждает, что Одеркирк работает с адвокатами Питта. Тем не менее, Верховный суд Калифорнии счел ее аргументы недостаточными для отстранения, сообщает Vse42.ru.
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